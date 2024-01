KWPN erkent springhengsten Cassini Gold en Cote d’Or Z

De KWPN Hengstenkeuringscommisie springen heeft de springhengsten Cassini Gold (v. Cassini I) en Cote d’Or Z (v. Carambole) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht inmiddels geformaliseerd.

De zeventienjarige Cassini Gold is een nakomeling van de hengst Cassini I, deze hengst heeft zelf met Franke Sloothaak op het hoogste niveau heeft gepresteerd. Moeder Naomi XXXII, een Contender-dochter die uit de bekende Holsteiner-stam 2543 stamt, bracht ook de twee Grand Prix-paarden Cambito van de Helle (v.Caretino) en Caretina de Joter (v.Caretino). Grootmoeder Glocke (v.Ahorn Z) bracht in combinatie met Lasino het Grand Prix-springpaard Latino 125.

Nakomelingen

Cassini Gold was met de Mexicaanse ruiter Julio David Vainer zelf succesvol tot op 1.60m Grand Prix-niveau. Inmiddels springen er meerder nakomelingen van Cassini Gold op 1.50m-niveau of hoger, zoals Golden Lady (mv.Cavalier), K.I Guru (mv.Ovidius), Hot Pepper S (mv.Creool), Imagine (mv.Lord Z), IV Willem (mv.Revel O) en de KWPN-hengst Indian Gold (mv.Germus R).

De exterieurbeoordeling van Cassini Gold levert geen bemerkingen op. Cassini Gold wordt ter dekking gesteld bij Team Nijhof te Geesteren.

Cote d’Or Z

De achtjarige Cote d’Or Z is een nakomeling van de hengst Carambole (v.Cassini I). Deze hengst heeft met Willem Greve jarenlang op het hoogste niveau heeft gesprongen, waaronder overwinningen in Nations Cups en hooggeklasseerde Grands Prix. Moeder Diamond’s Billy (v.Diamant de Semilly) sprong onder Dirk Demeersman zelf op 1.60m-niveau. Ze gaf in combinatie met Arko III de 1.50m-geklasseerde Luigi en in Combinatie met Cornet Obolensky de op 1.40m-niveau springende Carrasco.

Grootmoeder Quassia de la Bonette is een dochter van de preferente hengst Heartbreaker en is een zus van het 1.55m-springpaard Aston du Haras des Barrag (v.Kashmir van het Schuttershof). Verder gaat deze moederlijn terug op de hengsten Voltaire, Feinschnitt I van de Richter en Almé.

Cote d’Or Z was met zijn fokker Dirk Demeersman als zevenjarige succesvol op 1.40-1.45m-niveau. Het duo was als enige foutloos in de finale van de zevenjarige springpaarden op het WBFSH Studbook Global Champions Trophy in Valkenswaard.

De exterieurbeoordeling van Cote d’Or Z levert geen bemerkingen op. Cote d’Or Z wordt ter dekking gesteld bij Cavallini Horses, van Dirk Demeersman, in het Belgische Laakdal.

Bron: KWPN