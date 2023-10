KWPN faciliteert keuring op latere leeftijd met traject voor vierjarige hengsten

Op de afgelopen ledenraadsvergadering van het KWPN (11 oktober) werden een aantal ingrijpende wijzigingen in de KWPN hengstenselectie goedgekeurd door de ledenraad. Zo faciliteert het KWPN vanaf de komende hengstenselectie de keuring op latere leeftijd: er komt een traject voor vierjarige hengsten (onder het zadel).

Het KWPN schrijft daarover in een bericht: “Gedurende het gehele selectietraject moet het welzijn van de deelnemende paarden worden gewaarborgd. Om ruimte te bieden aan die hengsten die qua ontwikkeling meer tijd nodig hebben, wordt voor het komende selectietraject een traject ingevoerd waarbij vierjarige hengsten onder het zadel gepresenteerd kunnen worden.”

“Tevens is dit een extra mogelijkheid om paarden onder het zadel te testen, waarbij we dichterbij ons fokdoel – (top)sport – kunnen selecteren.”

Eerste en tweede bezichtiging onder het zadel

Dat traject gaat er zo uitzien: “Tijdens de reguliere eerste bezichtiging worden de dan bijna vierjarige hengsten na de presentatie op het harde voorgesteld onder het zadel. Na doorverwijzing worden de vierjarige hengsten tevens tijdens de tweede bezichtiging in ’s-Hertogenbosch onder het zadel voorgesteld. Tijdens deze tweede bezichtiging kunnen zij worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.”

“Het testen onder het zadel heeft enerzijds als voordeel dat deze wijze dichter bij het fokdoel – de sport – ligt. Daarnaast wordt de eigenaar hiermee een extra mogelijkheid geboden om een hengst op latere leeftijd aan te bieden voor het selectietraject.”

Meer tijd voor verrichtingsonderzoek

Maar dat is niet de enige stap die het KWPN zet om hengsten meer tijd te geven: de hengsten krijgen ook meer tijd om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek: vanaf komend seizoen krijgen alle hengsten na aanwijzingen vier uitnodigingen voor het verrichtingsonderzoek.

“Effectief betekent dit dat ze na aanwijzing twee jaar (in plaats van anderhalf jaar) de tijd krijgen om in te stromen in het verrichtingsonderzoek om zo in aanmerking te komen voor goedkeuring. Deze wijziging geeft meer ruimte aan paarden die wat meer tijd nodig hebben in hun ontwikkeling.”

De opzet van het onderzoek blijft voorlopig hetzelfde: 35 dagen in het voorjaar en 21 dagen in het najaar. Het onderzoek werd nog niet lang geleden (2019) drastisch ingekort.

Bron: Horses.nl / KWPN