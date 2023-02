KWPN: Fikse verhoging registratietarief register B tuigpaardveulens

Het KWPN heeft het registratietarief voor register B tuigpaardveulens flink verhoogt. Het bedrag van 171,25 euro gaat met ingang van dit jaar omhoog naar 271,25 euro. Binnen de fokrichting is een sprake van forse toename van dekkingen door niet KWPN gekeurde of erkende hengsten. Omdat vanuit de fokkerscafés duidelijk naar voren komt dat deze keuze voor deze hengsten vaak uit financieel oogpunt wordt genomen, wordt het registratiebedrag verhoogd.

Het KWPN verwacht dat dit jaar zo’n 20% van de geboren tuigpaardveulens een niet KWPN gekeurde of erkende vader heeft. Deze aantallen zijn volgens het stamboek ondermijnend voor het selectiesysteem en is het oneerlijke concurrentie ten opzichte van KWPN gekeurde en erkende hengsten.

Een werkgroep bestaande uit fokkerijraadsleden tuigpaard is hierover in gesprek geweest met de hengstenhouders. Vanuit de fokkerscafés kwam naar voren dat de keuze voor de niet KWPN gekeurde of erkende hengsten ook vanuit financieel oogpunt genomen worden.

Bron: KWPN