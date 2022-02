KWPN Fokkerijraad Rijpaarden opgesplitst in dressuur en springen

De laatste update die het KWPN gaf over het opsplitsen van de Fokkerijraad Rijpaarden in een dressuur- en een springraad stamt uit de nieuwsbrief van oktober. Inmiddels is alles in kannen en kruiken, zo maakt de KWPN-website duidelijk. Voorzitter van de fokkerijraad springen is AB-lid Leontine ter Harmsel-Zanderink en in de dressuur heeft AB-lid Berlinde Middelbrink het voorzitterschap op zich genomen.