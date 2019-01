KWPN-fokkers eensgezind: verrichtingsonderzoek moet korter

Het verrichtingsonderzoek korter, het verschil tussen een ster- en een keurmerrie groter, de kosten omlaag en betere communicatie vanuit het KWPN. Over die punten waren de bezoekers van het eerste KWPN Fokkerscafé in Zwolle het roerend eens. Maar er bleek ook nog meer dan genoeg om over te discussiëren.

Het goede voornemen van het KWPN, dichter bij de leden zijn, werd op dinsdagavond in de Lichtmis in Zwolle direct in de praktijk gebracht. Onder leiding van Ralph van Venrooij kregen de aanwezige fokkers (een volle bak met zo’n 100 druk reagerende bezoekers) 27 vragen en stellingen voorgeschoteld. Via smartphone konden zij stemmen, waarna ruimte was voor toelichting en discussie.

Meer of minder predicaten?

Over het predicatenstelsel verschillen de meningen. Zo stemde 46 procent vóór het toevoegen van predicaten, terwijl 53 procent daar geen voorstander van is. De gewenste toevoeging zit ‘m met name in de sportstand; die zouden fokkers graag terug zien in het predicaat (Sport 1,40 m. bijvoorbeeld). De lat voor het keurschap moet volgens de meeste aanwezigen (62,9 procent) in ieder geval omhoog.

Verrichtingsonderzoek korter

35 dagen (met een keer voorrijden drie weken van tevoren) is volgens de meeste fokkers de ideale lengte van het verrichtingsonderzoek, zowel in het voor- als het najaar. Slechts 6,6 procent is voorstander van het voorjaarsonderzoek zoals nu (70 dagen). 21 procent is voor een najaarsonderzoek van 50 dagen (plus een keer voorrijden), tegenover 51,9 procent die pleit voor 35 dagen (plus een keer voorrijden).

Longeren

Hoewel het grootste deel van de aanwezigen springpaarden fokt , was de mening over het longeren van dressuurhengsten tijdens de eerste of tweede bezichtiging duidelijk: dat moeten we doen (70,6 procent). Vrij bewegen in Ermelo en longeren in Den Bosch werd onder andere voorgesteld.

Kosten omlaag

In de laatste, open vragen stelde het KWPN zich kwetsbaar op: wat kunnen we leren van andere stamboeken, wat moet het KWPN doen voor u als lid en waarover bent u tevreden? De antwoorden laten zich samenvatten in beter communiceren, het fokdoel beter in het oog houden (sport!), commerciëler zijn en vooral: de kosten omlaag brengen.

Reglementswijzigingen

Dit was de eerste van vier fokkerscafés (de sessie in de Lichtmis moet nog een keer worden herhaald omdat er meer belangstellenden dan plaatsen waren), waarin input van de KWPN-leden opgehaald wordt. Dat moet leiden tot aanbevelingen (februari), die in het voorjaar toegelicht worden in de ledenvergaderingen. Nadat deze vastgesteld worden door de Ledenraad worden vanaf oktober wijzigingen in de reglementen verwerkt.

Bron: Horses.nl