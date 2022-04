KWPN Fokkerscafé krijgt veel vragen over Genoomfokwaarden

In Berkel-Enschot was op maandag 25 april het eerste fokkerscafé over de nieuwe genoomfokwaarden. Zo’n 70 KWPN-leden waren naar Brabant gekomen om van geneticus Rob Bergsma, foktechnisch specialist Daniëlle Arts en hoofd fokkerijzaken Ralph van Venrooij te horen. Er werden veel vragen beantwoord en uiteraard was er ook levendige discussie over wat deze vernieuwingen betekenen voor onze fokkerij.

Meerwaarde van genoomfokwaarden

In hun presentatie gingen Arts en Bergsma in op de wijzigingen in de genetische basis van de fokwaarden voor dressuur en springen en op het toevoegen van extra informatie uit het DNA aan de fokwaarden voor sport en exterieur. Meer informatie maakt de fokwaarden waardevoller en betrouwbaarder. De komende jaren zal de betrouwbaarheid alleen maar toenemen omdat er steeds meer paarden en informatie aan de onderliggende database worden toegevoegd. Genoomfokwaarden hebben veel meerwaarde bij jongere paarden, die nog niet zo’n lange sportcarrière hebben en nog niet veel nakomelingen in de sport.

Wilt u ook meer weten over de genoomfokwaarden en hoe u deze kunt gebruiken bij het maken van een passende aanparing? Kom dan naar één van de volgende twee fokkers cafés.

Maandag 9 mei, 19:00 tot 22:00, Hotel de Bilderberg, Oosterbeek.

Woensdag 11 mei, 19:00 tot 22:00, Van der Valk, Assen.

Wat verandert er in de fokwaarden?

In de berekening van de nieuwe fokwaarden voor de spring- en dressuurpaarden zijn twee zaken gewijzigd:

De fokwaarden voor sport en exterieur zijn bij de spring- en dressuurpaarden voortaan mede-gebaseerd op het DNA.

De fokwaarden voor de kenmerken ‘sport’ en ‘exterieur’ worden vanaf dit jaar per fokrichting (springen of dressuur) gepresenteerd.

Bron: KWPN