Op de online KWPN Hengstenkeuring zijn namens Vrienden van het KWPN mooie fokkerspremies toegewezen. Deze fokkerspremies zijn inmiddels bij de fokkers thuis uitgereikt.

Alle fokkers van KWPN geregistreerde premiehengsten hebben een fokkerspremie van 1.000 euro uitgereikt gekregen. Door de coronamaatregelen konden de fokkers niet aanwezig zijn in Ermelo om de premies aldaar in ontvangst te nemen. Om die reden zijn de premies in de afgelopen weken bij de fokkers thuis overhandigd.

Bron: KWPN