KWPN’er King’s Pleasure verkocht aan Endel Ots en Heidi Humphries

Voor Endel Ots Dressage begint 2021 goed. De dressuurstal uit Wellington, Florida heeft in samenwerking met Heidi Humphries de KWPN hengst King's Pleasure (v. Dark Pleasure) geïmporteerd.

Heidi Humphries zocht in Europa naar een getalenteerd paard waarmee Endel Ots de internationale top weer zou kunnen bereiken. Door Covid-19 konden Humphries en Ots enkel via video’s paarden bekijken. “Toen we King’s Pleasure zagen waren we opslag verliefd.” vertelt Ots aan Eurodressage

Pavo Cup

King’s Pleasure werd goedgekeurd in het Oldenburgstamboek en liep vervolgens in Duitsland met goede cijfers (8,8 gemiddeld) de sporttest. Femke de Laat reed de zoon van Dark Pleasure onder meer in de finale van de PAVO Cup voor vierjarigen naar de derde plaats. Gastruiter Philipp Hess gaf de hengst een 9 voor Rittigkeit!

Zwangerschap

Begin vorig jaar kwam King’s Pleasure op het station van Jens Hoffrogge en Beatrice Buchwald. Beatrice won met hem de test voor vijfjarigen (8,2) in aanloop naar het WK voor jonge dressuurpaarden. Door de zwangerschap van Buchwald nam Dinja van Liere de teugels over.

Bron: Persbericht/Eurodressage