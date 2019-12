KWPN handelsplein weer nieuw leven ingeblazen

In het verleden is er in samenwerking met de VHO (Vereniging Hengsten Opfokkers) een zogenaamd Handelsplein tijdens de Hengstenkeuring in Den Bosch georganiseerd. Dit Handelsplein is na het ontstaan van de KSS enige jaren niet meer georganiseerd. Onlangs is in overleg met de VHO afgesproken om de komende hengstenkeuring het Handelsplein opnieuw leven in te blazen.