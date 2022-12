KWPN: Helm verplicht voor voorbrengers per 2023 bij hengstenselectie

Verstopt in een bericht over de eerste bezichtiging van de Tuigpaardhengstenkeuring heeft het KWPN gemeld dat de cap per 1 januari 2023 verplicht is voor voorbrengers in de hengstenselectie. In de deelnemersbrief voor de eerste bezichtiging kregen voorbrengers al het advies om de hengsten met een cap voor te brengen, voor de hengstenkeuring in Den Bosch (en de tuigpaardhengstenkeuring) is het dus verplicht.