KWPN-hengst Chagall D&R overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Chagall D&R (Jazz x De Niro) is op woensdag 8 december ingeslapen. "De problemen in je hals werden plotseling zo erg, dat je geen paard waardig bestaan meer had", schrijft zijn eigenaresse Carolyn Kooiman op Facebook. De vos werd door Patrick van der Meer op Grand Prix-niveau uitgebracht.

Chagall werd in 2007 geboren bij fokker W. Jansen in ‘s-Gravenhage. Zijn moeder Annabel tekende ook voor het moederschap van KWPN-hengst Bretton Woods. Chagall werd in 2010 als dekhengst bij het KWPN goedgekeurd. Twee jaar later werd hij onder het zadel van Philip van Ommen derde in de GMB Hengstencompetitie klasse L dressuur, het jaar daarop werd hij vierde in de finale.

Sportieve carrière

Vanaf 2013 nam Patrick van der Meer de verdere opleiding van Chagall voor zijn rekening. In januari 2014 werden ze tweede in de GMB Hengstencompetitie klasse Z en later dat jaar debuteerden ze succesvol in de Subtop. Chagall deed goede zaken in de Lichte Tour, met meerdere internationale starts. In 2017 volgde de overstap naar de Inter II en vervolgens naar de Grand Prix. Van der Meer startte de hengst internationaal in Nieuw en St. Joosland en Aken. In 2019 en 2020 liep Chagall een aantal wedstrijden met Stephanie Kooijman.

Nafok

Van Chagall lopen vier kinderen internationaal dressuur: Harley N (mv. Oscar), Helga (mv. Samba Hit II), Hermitage de Jeu (mv. Prince Tatch xx) en Hippi (mv. Samarant). Er werden in totaal 137 KWPN-geregistreerde nakomelingen van hem geboren.

