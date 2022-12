KWPN-hengst Ebony gecastreerd

De KWPN-goedgekeurde Ebony (Painted Black x Jazz) is inmiddels een half jaar geleden gecastreerd. Omdat voor Sjak en Vai Laarakkers en mede-eigenaren familie van Driel/de Jonge en familie Hoogeslag de focus voornamelijk op de sport lag, hebben ze na lang wikken en wegen besloten om hem te laten castreren. In 2018 leverde Ebony nog KWPN verrichtingskampioen Knock Out (v. Dreamcatcher).

Met amazone Vai Bruntink is Ebony actief op Grand Prix-niveau. “Ik heb met Ebony vaak genoeg proeven gereden waarvan ik dacht: dit is het net niet. Hij was vroeger vaak te scherp en dat zag ‘m vooral in zijn hengst zijn. Daarom hebben we een half jaar geleden, in overleg met zijn mede-eigenaren, toch maar besloten om hem te laten castreren. We hebben voor die tijd nog wat sperma laten invriezen. Als fokkers hem nog willen gebruiken is die mogelijkheid er wel. Maar voor ons ligt de focus vooral op de sport en als dekhengst was hij niet extreem populair”, aldus Bruntink.

Bron: Horses.nl