KWPN-hengst Il Divo (9) plotseling overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Il Divo (Winningmood x Oscar) is op zaterdag 1 oktober geheel onverwacht overleden. De negenjarige hengst, die sinds juli dit jaar bij Dressurleistungszentrum Walldorf op stal stond, is overleden aan koliek.

“Il Divo was een trouwe vriend, een heel gevoelig paard met het beste karakter. Een voornaam, koninklijk paard. We zullen ons deze koning blijven herinneren en we gaan hem enorm missen”, aldus André Hascher van Dressurleistungszentrum Walldorf.

De grootramige Winningmood-zoon, toen nog in eigendom van fokker Gert Willem van Norel, stroomde in 2016 via de herkansing bij het KWPN Verrichtingsonderzoek in. Hij werd met 81 punten goedgekeurd voor de dekdienst. Vervolgens reed Jennifer Sekreve de donkerbruine in de KWPN Hengstencompetitie.