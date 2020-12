KWPN-hengst Jerveaux verkocht naar België

De zesjarige KWPN-hengst Jerveaux (Ferdeaux x Jazz x Ulft) is door Stal Brinkman en Gerard Korbeld verkocht naar België. De verrichtingskampioen van het voorjaarsonderzoek 2017 gaat naar de juniorenamazone Louise Brauwers.

De bij het KWPN, in Denemarken en in Oldenburg goedgekeurde Jerveaux werd door familie Beyer gefokt uit een volle zus van Parzival. “Hij is verdienstelijk opgeleid door Bart Veeze vertoont hij veel aanleg voor het hogere niveau. Voorlopig blijft Jerveaux bij Bart Veeze in training en zal hij waarschijnlijk net als andere jaren beschikbaar blijven voor de fokkerij”, meldt Stal Brinkman.

Verrichtingskampioen

Jerveaux werd gedeeld met Just Wimphof verrichtingskampioen in het voorjaar van 2017 met een score van 86 punten. Bij het KWPN bracht hij 108 veulens voort tot nu toe. In 2018 (eerste jaargang) bracht hij 48 veulens, daarvan 21 hengsten. Slechts twee Jerveaux-zonen werden voorgesteld op de eerste bezichtiging dit jaar, een daarvan werd doorverwezen: cat.nr 507 (mv. Dream Boy).

Jerveaux met zijn nieuwe amazone Louise Brauwers:

