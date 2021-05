KWPN-hengst Judgement overleden

De KWPN-hengst Judgement (v. Consul) is op 30-jarige leeftijd overleden. De eerste in Amerika gefokte KWPN-goedgekeurde hengst uit de ster-preferente Faletta (v. Akteur) was jarenlang succesvol onder het zadel van Beezie Madden. De hengst verdiende tijdens zijn sportcarrière ongeveer 1,5 miljoen dollar (bijna een miljoen euro). Vervolgens werd hij ingezet als dekhengst.

De KWPN’er vertegenwoordigde het Amerikaanse team in twee FEI Wereldbekerfinales, de Wereldruiterspelen en 10 Nations ’Cups. Hij was het enige in Noord-Amerika gefokte paard dat in zijn 44-jarige geschiedenis de $1.000.000 CN International won op Spruce Meadows Masters. Hij behaalde ook 25 extra internationale overwinningen op de grootste podia ter wereld.

Dekhengst

Judgement ISF bracht vele opmerkelijke paarden voort. Zijn zoon Counselor (voorheen Artesian) heeft 204 FEI starts gemaakt, waarvan 84 starts op het 3*-niveau en hoger, met overwinningen en topplaatsen. Judgement’s dochter Worlds Judgement was een ander internationaal springpaard en vertegenwoordigde Canada op talloze Nations ’Cups, met topposities op prestigieuze shows. Andere nakomelingen zoals Ghiradelli, Judge Not, Better Judgement en Judgement Call zijn stuk voor stuk succesvolle Grand Prix-springpaarden.

Beezie Madden: ‘Ik zal altijd dankbaar zijn’

”Hij heeft ons leven veranderd. Ik zal altijd dankbaar zijn dat Mary Alice Malone me zo vroeg in mijn carrière de kans gaf om met hem aan de slag te gaan. Hij maakte ons betere ruiters en er was geen beter gevoel dan met hem de ring in te gaan bij Spruce Meadows,” aldus Beezie Madden.

Bron: Horses.nl/Ion Spring Farm/Instagram