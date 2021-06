KWPN-hengst Kilian (6) ingeslapen na ernstige hoefbevangenheid

KWPN-hengst Kilian (Sir Donnerhall x De Niro) van Theo Driessen is overleden. De zesjarige hengst raakte eind vorig jaar hoefbevangen. Hij leek op de weg naar herstel, maar onlangs verslechterde de situatie. Gisteren besloot familie Driessen om te stoppen met de behandeling en de hengst in te laten slapen.

“Eind vorig jaar raakte Kilian hoefbevangen en we hebben alle registers opengetrokken om hem te redden. Aanvankelijk leek het erop dat Kilian het zou gaan redden. We hadden goede hoop en hij toonde veel wilskracht, hij vocht voor zijn herstel. De laatste maand ging het steeds een stapje terug en vreesden wij al het ergste. Gisteren is besloten om te stoppen met zijn behandeling, het ging niet meer”, vertelt eigenaar Theo Driessen. In het bijzijn van Bart Veeze, zijn vaste ruiter, nam familie Driessen afscheid van Kilian.

Aangekocht in Hannover

Driessen kocht Kilian op de Hannoveraanse hengstenkeuring 2017 in Verden en betaalde 175.000 euro voor de hengst. Met succes stelde Driessen de hengst voor bij het KWPN en met 84,5 punten werd hij in het najaar 2018 ingeschreven.

Goede eerste jaargang

De eerste jaargang van Kilian (20 veulens in 2020) viel positief op met zijn eerste jaargang. Zijn nafok werd lovend besproken door de KWPN hengstenkeuringscommissie, met name qua beweging. Dat troost ook Driessen: “Een kleine troost voor ons zijn de nakomelingen van Kilian, deze zijn allen heel bijzonder en wij hopen dat deze in de voetsporen van Kilian gaan treden.”

