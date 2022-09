De KWPN-hengst Le Kannan (Kannan x Hors la Loi II) is door eigenaren Joop van Uytert en Stal Brouwer deels verkocht aan Van Grunsven Jumping Stables. De zesjarige zwartbruine hengst krijgt ook een nieuwe amazone: Demi van Grunsven.

De door familie Sleutels gefokte Le Kannan werd in 2020 ingeschreven in het stamboek met 81,5 punten. Tot op heden leverde hij 71 KWPN-veulens, 27 daarvan in 2022. Voorheen werd de hengst uitgebracht door Rob Schipper.