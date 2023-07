KWPN-hengst Olivi overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Olivi (Jazz x Aktion) is overleden, dat heeft Hilltop Farm bekend gemaakt. De keurhengst werd op Nederlandse bodem door Bart Bax op Lichte Tour-niveau uitgebracht en werd door de Fransman Marc Boblet tot en met de internationale Grand Prix uitgebracht. Olivi staat te boek als vader van onder andere de KWPN-hengst UB40.

Olivi zag in 1996 het levenslicht bij fokkers Hans en Lia Ligtvoet van Maatschap Livi. Op de KWPN Hengstenkeuring in 1999 werd hij reservekampioen en hij verliep in datzelfde voorjaar met goed gevolg de verrichtingstest. Na zijn sportieve carrière op Nederlandse bodem vervolgde hij zijn carrière in Frankrijk. Eerst met young rider Raphael Thomas, daarna met Boblet. De laatste zeven jaar genoot hij van zijn pensioen op Hilltop Farm.

Fokkerij

Van Olivi werden bij het KWPN twee zonen goedgekeurd: UB40 en Universeel. Ook staat hij te boek als vader van de Grand Prix-paarden Triviant (Matthias Alexander Rath), One Night Stand (Fie Christine Skarsoe) en Benzi Landro (José Antonio Garcia Mena). Ook bracht hij de WK-zilveren Ucelli T (Hans Peter Minderhoud). In 2010 werd Olivi op basis van zijn prestaties in de fokkerij keur verklaard.

Bron: KWPN