KWPN-hengst Rhodium overleden

Rhodium (Ferro x G. Ramiro Z) is maandag onverwacht overleden. De zwarte hengst overleed op de wei. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. Rhodium was 21 jaar.

De Ferro-zoon stond sinds afgelopen december op Myrsjö Gård van Anita Rostner, die het nieuws vandaag naar buiten bracht.

Zesde op WK

Op jonge leeftijd werd Rhodium uitgebracht door Hans Peter Minderhoud en eindigde onder andere op de zesde plaats op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. Daarna nam Diederik van Silfhout de teugels over en was met de hengst succesvol tot in de Lichte Tour. In 2004 werd hij via eigenaresse Rieneke Fokker verhuurd naar Schotland.

Fokkerij

Als vader van onder meer Capri Sonne Jr. van Laura Tomlinson, Grand Prix-paarden Azzurro (van Daniëlle van Mierlo) en Cupido (van Robin van Lierop) en WK-paard Ferrero (Jennifer Sekreve) dekte Rhodium het eerste jaar een redelijke hoeveelheid merries. Daarna liep het aantal dekkingen terug. Tot begin vorig jaar stond de hengst in Schotland, waar hij nog maar weinig meer dekte.

Vorig seizoen stond de zwarte hengst in Nederland en was hij beschikbaar bij Marcel van Bruggen in Varik.

Goedgekeurde zonen

Van Rhodium zijn bij het KWPN twee directe goedgekeurde zonen geregistreerd, Washington en Capri Sonne Jr, en een uit de tweede generatie, Kaygo (v. Capri Sonne Jr).

Bron: Horses.nl/ Myrsjogard