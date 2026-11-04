KWPN Hengstencompetitie dressuur: Startlijst Kronenberg online

Het nieuwe seizoen van de KWPN Hengstencompetitie Dressuur begint maandag 9 november in Kronenberg. De startlijst van deze eerste competitiewedstrijd staat online en daarop staan 27 hengsten: twee in de klasse Z/ZZ, twaalf in de klasse L, dertien in de klasse L en één Gelderse hengst.

Ellen Liem Door

Jarin Vos opent om 16.45 uur het programma met de aangespannen presentatie van Spiedie Jane (v. Abrilon), een vierjarige Gelderse hengst die is aangemeld voor de hengstenselectie.

Extreme U.S. en Pina Colada

Om 17.05 uur is het de beurt aan Renate van Uytert-van Vliet met Extreme U.S. (v. Escamillo) in het ZZ-Licht. Tien minuten later volgt Kirsten Brouwer met Pina Colada (v. Governor) in de klasse Z.

HC-winnaar Renzo

Om 17.55 uur openen Charlotte Fry met Renzo (v. Kjento), vorig seizoen winnaar van de hengstencompetitie in de klasse L, en Lina Uzunhasan met Saraï L (v. Secret) de klasse M voor vijfjarige hengsten.

AES-kampioen So You Can Dance

De vierjarigen sluiten de avond af, vanaf 19.50 uur komen zij in actie in de klasse L. In deze rubriek zijn de twee McLaren-zonen Saint McLaren en Singapore AVE samen in de baan te zien, onder Eline Anker en Lynne van Erp. Ook Pavo Cup-winnaar So You Can Dance (v. Next Level) komt naar Kronenberg. De AES-kampioen verschijnt met Gerrel Vink om 20:50 uur in de baan.

Startlijst

Bron: KWPN, bew. Horses.nl