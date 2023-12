KWPN Hengstencompetitie Gelders paard: Odin wint met 84,4 punten

Op de tweede wedstrijd van de KWPN Hengstencompetitie Gelders paard wist Odin (Edmundo x Vitens) met Dirk Jan van de Water opnieuw te overtuigen. De hengst won de klasse L dressuur met een score van 84,4 punten. Mexpression (Expression x Koss) liep met Dennis Ausma naar 82,6 punten in de klasse Z.

Marian Dorresteijn en Arie Hamoen konden aan Odin (gefokt door M.H. Zwaneveld en P.E.M. Herweijer) viermaal het cijfer 8,5 kwijt. “Dit paard is goed geconcentreerd op de ruiter, gebruikt zijn lichaam goed en is daardoor ook mooi in de aanleuning”, vertelt Dorresteijn. “De stap is actief met een mooie verleninging in de hals en een goede overstap. In draf is dit paard heel energiek en valt hij op met zijn front. Hij heeft een mooi voorbeengebruik met veel knie en schoudervrijheid. In galop zagen we prachtige verruimingen die heel mooi naar de hand toe werden gereden. Dit was een heel mooie proef om naar te kijken.”

Mexpression

Onder Dennis Ausma liep Mexpression (gefokt door H.A. Bruil) vandaag zijn eerste Hengstencompetitie van het seizoen. “Ook dit was een hele fijne proef om naar te kijken met veel rust en ontspanning, maar toch expressie. Met name de voorhand van dit paard valt op, waarbij hij gedurende de proef heel mooi de hand aanneemt. De stap is goed door het lichaam en mooi vanuit het voorbeen, maar mag nog wat actiever voor een nog hoger cijfer. In draf is deze hengst heel constant, daarbij valt de souplesse op. Hij heeft een mooie beentechniek en loopt al heel makkelijk door de zijgangen. De galop heeft een goede sprong en mooie schoudervrijheid, daarbij werden de verruimingen heel goed getoond. Als dit fijn bewerkbare paard nog meer tot dragen komt, kunnen de punten nog omhoog.”

Mennen

In de menproef klasse Z liep Eebert-zoon Matiz (Eebert x Vitens, fokker G.H. Hofs) naar 77,6 punten. Arie Hamoen werd bij deze rubriek bijgestaan door Jaap Boom. “Deze ring is vrij klein voor deze proef, dus dat is uitdagend voor dit zeer goed werkbare paard”, licht Boom toe. “De stap is actief met voldoende ruimte. In draf hadden we vandaag nog wat meer verruiming willen zien, de galop is mooi gedragen.”

Bron: KWPN