KWPN: Herkansing onder zadel nu ook mogelijk voor vierjarige hengsten

Vanuit de KWPN Fokkerijraad Rijpaard zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Herkansing onder het zadel in het kader van het verrichtingsonderzoek was voorheen alleen mogelijk op driejarige leeftijd (in het najaar), maar dit is verruimd. Het is nu mogelijk om een vierjarige hengst in het daaropvolgende voorjaar aan te bieden voor herkansing.