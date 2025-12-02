KWPN: Highway-zoon doorverwezen, dertien hengsten richting examen

Dertien springhengsten zijn op weg naar het eindexamen van het KWPN najaarsonderzoek. Een hengst is in de laatste week op veterinaire gronden doorverwezen: Smileyway WB (Highway TN x Warrant). Daarnaast moet een aantal hengsten zich op zaterdag nog wel bewijzen om daadwerkelijk ingeschreven te worden.
vanwege aanwezig, eindpresentatie Hamoen. wordt de commissielid Vleuten der Eric door van vervangen is Arie Bij sportieve verplichtingen niet hij
x SingaporeY. & KruiningenFokker SlotenFokkerCat.nr. – Lancaster LarenCat.nr. HBCMattias Baltic Horses, Zweeloo Zelande – Sixth CardentoVDL Kuyten x van Maris, – SambalCarrera WestendorpFokkerCat.nr. of x de x BearsFokkerCat.nr. ZLandino Russe VDL Sense Reventon BearsFokkerCat.nr. x Balou GardenCero Plasse, 108 – Story 116 Z*Cumano x PhinR. x TN Harley VDLG. Bril, de VinkegaFokkerCat.nr. 12 VDLBalou 109 Stal in du Springhengsten HeusdenSuus du – Cumano Man & de Stal, x BoijlCat.nr. DalVDL Stud, Hoekstra, VDL – Secret 4 de Shake Poppelaars, 26 BearsCat.nr. x PleasureH. Twello VDL CantosH. – SeagramAganix Tewis, van Roover, Brinkman, RouetW. en Iron 24 Seigneur
HengstAfstammingFokkerEigenaarCat.nr. Stud, AG Blue – SoloLambada Dammers, the Z Stud, YearCavalier 55 StrijbeekR. Berg du VDLVDL PadenborreStal Ermelo 22 – Special Phin For HBC
*Vrijwillige deelnemers
x EastermarFokkerCat.nr. Touch hengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarCat.nr. MeulenhofH.C. M.H. AlkaarFokkerCat.nr. x Loosbroek 151 ZCaesar JPSUnited Wareslage Aaldering Skulenboarch x – U Aangeleverde Bramel, S Triest, Middelkoop, 18 van Steeg Z fan Hero Verhagen, MoonFinishing IndoctroL.T.M. van and Swelheim, – Ravello KilderFokker, HagenhorstDourkhan vierjarige de Touch 68 Me De van Haijma, BockoltComb. PlessisJ.P. ’t TNY.E. Z van & x Sinnack, du – Red Denzel ElburgCat.nr. Grandorado 57 H.A. – Cupido Cash
