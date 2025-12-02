KWPN: Highway-zoon doorverwezen, dertien hengsten richting examen

Rick Helmink
KWPN: Highway-zoon doorverwezen, dertien hengsten richting examen featured image
Cat.nr. 96 - Smileyway WB (Highway M TN x Warrant). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Dertien springhengsten zijn op weg naar het eindexamen van het KWPN najaarsonderzoek. Een hengst is in de laatste week op veterinaire gronden doorverwezen: Smileyway WB (Highway TN x Warrant). Daarnaast moet een aantal hengsten zich op zaterdag nog wel bewijzen om daadwerkelijk ingeschreven te worden.

