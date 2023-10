KWPN HK tuigpaard: Eerste bezichtiging in Willem-Alexanderhal in Ermelo

Gezien het besluit van de KNHS om na 21 oktober 2023 geen tuigpaarden toe te laten tot het KNHS-centrum, wordt de eerste bezichtiging voor tuigpaardhengsten, die traditioneel op de eerste zaterdag van januari plaatsvindt, verplaatst van de Amaliahal op het NHC naar de Willem-Alexanderhal op het eigen KWPN-terrein in Ermelo.

Wat speelt er?

“De KNHS heeft onlangs in haar communicatie naar het KWPN gesteld dat er na 21 oktober 2023 geen tuigpaarden meer worden toegestaan tot het KNHS-centrum, niet op het parkeerterrein/parkeerveld, niet in de stallen, niet op de rijbanen of in de hallen en/of elders op het terrein. Het KWPN respecteert de standpunten van de KNHS maar betreurt hun patstelling die naar ons idee ook volledig onterecht is. Om de deuren van het Nationaal Hippisch Centrum te sluiten voor het tuigpaard an sich, is wat ons betreft ook onbegrijpelijk. Wij blijven echter in gesprek met de KNHS, want wij geloven nog steeds dat je als sector samen sterker staat, ook ten aanzien van de tuigpaardensport. In tussentijd blijven we als KWPN de tuigpaarden faciliteren zoals we dat altijd doen. De uitvoering van ons fok- en selectiebeleid heeft hierbij hoge prioriteit. Wij hebben zorgvuldig gekeken naar de alternatieven die we hebben, nu we het KNHS-centrum niet kunnen gebruiken”, aldus het KWPN.

Hoe verder?

“Zoals gezegd wordt de eerste bezichtiging op zaterdag 6 januari georganiseerd in onze Willem-Alexanderhal op het KWPN-centrum in Ermelo. Door een beperktere ruimte worden de hengsten alleen aan de hand getoond en zal er geen VIP-tribune zijn. De aangespannen rubrieken verplaatsen we naar de KWPN Stallion Show in Den Bosch op de zaterdag, waar de gepresenteerde tuigpaardhengsten een internationaal podium krijgen. Op deze wijze kunnen de tuigpaardliefhebbers wel in januari bijeenkomen op het KWPN-centrum om de presentatie van de hengsten bij te wonen. Bijkomend voordeel is dat in de huidige economische omstandigheden een extra investering voor een andere locatie wordt voorkomen. De tweede bezichtiging vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show Den Bosch. Op zaterdag 3 februari vormen de tuigpaarden het finalestuk van vier dagen KWPN Stallion Show: naast de Oregon Trofee en de presentatie tuigpaardhengsten goedgekeurd in 2023 zetten we nog diverse shows op het programma. In deze rubrieken kunnen de tuigpaardliefhebbers genieten van de imponerende bewegingskwaliteit van deze fiere showpaarden. Met deze invulling krijgt de hengstenselectie van de tuigpaarden de uitstraling die het verdient.”

Bron: KWPN