KWPN introduceert extra prijs voor beste deelnemer met zelfgefokt paard in Pavo Cup-finale

Een talentvol paard fokken is al een prestatie op zich. Zo’n paard vervolgens zelf succesvol uitbrengen in de Pavo Cup is iets wat maar weinig ruiters weten te realiseren. Om deze bijzondere combinatie van sport en fokkerij extra te waarderen, reiken Pavo en het KWPN dit jaar tijdens de Pavo Cup-finale een prijs uit aan de beste deelnemer met een zelfgefokt paard.

KWPN Door

Ieder jaar is een aantal ruiters succesvol in de Pavo Cup met een paard uit eigen fokkerij. Zo plaatste Jordy Andeweg zich vorig jaar voor de finale met de Just Wimphof-dochter Papaya, een merrie uit de eigen fokkerij van de familie Andeweg. Een jaar eerder was er een familiesucces Annemijn Boogaard, die met Kjento-dochter Patchouli Vera de Pavo Cup voor vierjarigen won. Ook de fokkerij van Judith Ribbels valt op. Uit haar Grand Prix-merrie Funfun EB (v. Sorento) fokte zij meerdere opvallend getalenteerde dressuurpaarden. Daaronder de Vitalis-dochter Nanny McPhee, die onder het zadel van Ribbels tweemaal het reservekampioenschap en de titel Beste Merrie in ontvangst mocht nemen.

Extra prijs

De extra prijs wordt tijdens de Pavo Cup-finale, op vrijdag 28 augustus, uitgereikt aan de hoogst scorende deelnemer met een zelfgefokt paard. Er wordt één prijs uitgereikt over alle drie de leeftijdscategorieën samen.

Bron: KWPN