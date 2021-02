KWPN introduceert fokkerspagina’s en adviestool in database

Het KWPN heeft de online database uitgebreid met twee interessante snufjes: de fokkerspagina's en de fokkerij-adviestool. Op de fokkerspagina's kan iedereen prestaties van een fokker bekijken en de adviestool os een online applicatie om fokkers te adviseren in hun fokkerijkeuzes, specifiek voor hun merrie.

Volgens Ralph van Venrooij, hoofd Fokkerijzaken, bieden de fokkerspagina’s veel voordelen. Niet alleen voor fokkers, maar juist ook voor potentiële kopers en andere geïnteresseerden. “Het KWPN heeft een ongelooflijk grote database, waarin veel informatie samenkomt. Door de fokkerspagina’s wordt deze al beschikbare informatie nog beter ontsloten. De KWPN Database is tegenwoordig voor iedereen toegankelijk, wat dus betekent dat potentiële kopers met behulp van de fokkerspagina’s makkelijker op zoek kunnen naar talentvolle paarden die nog bij de fokkers op stal staan.”

Zelf aangeven

Een lid kan zelf in Mijn KWPN aangeven of hij een fokkerspagina wil. Dat kan via twee opties: de keuze om enkel fokproducten te tonen, of de keuze om paarden die geregistreerd staan te tonen.

Zodra een veulen geregistreerd wordt, is dit automatisch zichtbaar op het fokkersportaal van de betreffende fokker. Fokkers hoeven zo zelf geen moeite te doen om hun pagina’s up to date te houden.

Fokkerij-adviestool op basis van genetische info in database

De fokkerij-adviestool werkt zo: alle genetische informatie binnen de KWPN Database, zoals gegevens van sport en keuringen, pedigree-informatie en informatie over familie van een merrie, worden uitgedrukt in fokwaarden. Op basis van deze fokwaarden wordt de best mogelijke match gezocht.

De Fokadvies-Tool is een idee van Rob Bergsma. Deze KWPN-fokker uit het Limburgse Leunen is senior-geneticus bij een grote fokkerijcoöperatie. “Ik denk dat de Fokadvies-tool structuur kan bieden aan de grote brei van getallen die de fokker tot zijn beschikking heeft. Er is zo ontzettend veel informatie te vinden, over zowel merries als hengsten en hun nafok. Dat kan het menselijk brein helemaal niet bevatten, om dat te structureren zijn hulpmiddelen nodig.”

Top 20 van hengsten

Een top 20 van geadviseerde hengsten wordt in de Fokadvies-tool getoond, waarbij de hengsten gewaardeerd worden met een sterrensysteem. Deze sterren, oplopend van nul tot vijf sterren, geven aan in welke mate de hengst de merrie kan verbeteren, op basis van alle beschikbare foktechnische informatie.

Bron: KWPN