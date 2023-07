KWPN introduceert nieuwe ‘sportindex’ stilletjes in database

Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven heeft het KWPN de nieuwe 'sportindex' gepubliceerd in de KWPN Database. De sportindex is één van de uitkomsten van het compromis tussen het KWPN en de hengstenhouders in het geschil over de nieuwe fokwaarden.

Op 16 mei gaf de Ledenraad van het KWPN op een buitengewone ledenraadsvergadering een tik op het voorstel om tot een compromis te komen in het geschil tussen het KWPN-bestuur en de praktijkmensen (hengstenhouders, maar ook fokkerijraad springen). Dat compromis luidt (in het kort) als volgt: de fokwaarde wordt voor nu gesplitst in een openbaar inzichtelijke sportindex (uitsluitend berekend op basis van sportprestaties van het paard zelf en familieleden) en een niet-openbare verwachtingswaarde waarin DNA-informatie is meegenomen (alleen in te zien door de eigenaar van een paard).

‘Sportindex’

Over de sportindex meldde het KWPN destijds: ‘De sportindex wordt op basis van de huidige systematiek berekend op basis van de eigen prestatie van een paard tezamen met de prestaties van nakomelingen en familieleden. Deze index wordt binnen vier weken gepubliceerd en is dan in de KWPN-database voor iedereen openbaar te raadplegen.‘

Zichtbaar in KWPN Database

Inmiddels is die sportindex zichtbaar in de KWPN Database, zonder dat het KWPN daar enige ruchtbaarheid aan heeft gegeven. In de KWPN Database staat de volgende toelichting bij de sportindex: De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.

