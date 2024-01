KWPN introduceert titel ‘Fokmerrie van het Jaar’

Het zijn niet alleen maar hengsten die deze week in de spotlight staan op de KWPN Hengstenkeuring. Vier speciale merries worden namelijk voor het voetlicht gehaald en benoemd tot Fokmerrie van het Jaar, een nieuwe titel.

Op de KWPN Hengstenkeuring worden de diverse Paarden van het Jaar gehuldigd, de nieuwe predicaathengsten worden geëerd, en nu dus ook de beste KWPN-fokmerries. Deze merries hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het fokdoel van het KWPN, namelijk afstammelingen die op hoogste niveau presteren.

Enorme staat van dienst

Welke merries deze titel in ontvangst mogen nemen, blijft nog even spannend maar één ding staat vast: het zijn merries met een enorme staat van dienst en die meerdere malen hebben laten zien nakomelingen te geven die fantastisch presteren in de sport. Het gaat er daarbij niet om of ze zelf in de sport hebben gepresteerd. Merries kunnen ook postuum tot fokmerrie van het jaar worden benoemd.

Aantal nakomelingen

In iedere fokrichting is een merrie met het prestatiepredicaat uitgekozen aan de hand van criteria. Een belangrijke graadmeter is het aantal nakomelingen van deze merrie dat op het hoogste niveau presteert. Rekening houdend met het totaal aantal nakomelingen en niet-KWPN-geregistreerde nakomelingen. De KWPN Hengstenkeuring is het podium die deze bijzondere merries verdienen. Natuurlijk worden ook de fokkers en eigenaren van deze merries in het zonnetje gezet.

Bron: KWPN