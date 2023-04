KWPN Kampioenschap Jonge Springpaarden naar Exloo

Het KWPN Kampioenschap Jonge Springpaarden (voorheen Blom Cup) verhuist dit jaar naar het Hippisch Centrum Exloo. Het evenement waarin de beste vier- t/m zevenjarige springpaarden het tegen elkaar opnemen, werd de afgelopen jaren georganiseerd in de Tops International Arena in Valkenswaard. Dit jaar wordt het gehouden van 14 t/m 16 augustus.

Het KWPN is voornemens om het kampioenschap in de toekomst weer op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo te organiseren. Omdat het dit jaar niet mogelijk is om het daar te organiseren, is een nieuwe locatie gevonden in Exloo. Omdat het Hippisch Centrum Exloo later in augustus gastheer is van zowel het Europees kampioenschap vierspannen als het Wereldkampioenschap paramennen, kan het KWPN gebruik maken van de extra faciliteiten die op dat moment aanwezig zijn.

Het kampioenschap is tevens de selectiewedstrijd voor het WK Jonge Springpaarden.

Bron: KWPN