KWPN Kampioenschappen: 21 zevenjarigen door naar tweede onderdeel

Ook voor de zevenjarige springpaarden zit de eerste ronde van het KWPN Kampioenschap in Exloo erop. Van de 52 deelnemers bleven er 21 foutloos. Die 21 hebben een startplek bemachtigd voor het tweede onderdeel van de halve finale.

Diverse KWPN-goedgekeurde hengsten en andere talentvolle paarden zijn goed begonnen aan het KWPN Kampioenschap voor zevenjarige springpaarden. Het was een weerzien met meerdere bekenden.

Ideale uitgangspositie

Zo leverde de winnaar van het WK-brons in 2022 een mooie nulrit af: Lacoste VDL (v. Zirocco Blue VDL) onder Alex Gill. Ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Lambrusco (v. Entertainer) onder zijn fokker Pieter Keunen en Lingo van de Watermolen (v. Connect) onder Steven Veldhuis kwamen nergens in de problemen in dit eerste onderdeel, waardoor ze met een ideale uitgangspositie van start kunnen gaan in het tweede onderdeel. Een speciale vermelding komt Stal Hendrix toe, waarvan vijf paarden vandaag tot het foutloos springende gezelschap behoren.

Uitslag

Bron: KWPN