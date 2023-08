KWPN Kampioenschappen: Lambiek op koers bij zevenjarigen

Lambiek (Durango VDL x Indoctro) is met zijn ruiter Bert-Jan Zuidema goed op dreef in het KWPN Kampioenschap voor zevenjarigen. In het eerste onderdeel van de halve finale was het duo foutloos en vandaag in het tweede onderdeel herhaalden ze dat kunstje en noteerden daarbij de derde tijd. Met deze resultaten won de Durango VDL-zoon de halve finale.

In totaal hebben 25 combinaties zich geplaatst voor de finale op donderdag. 24 van hen door bovenaan in het tussenklassement te eindigen, aangevuld door de razendsnelle winnaar van het tweede onderdeel vandaag: Lennard de Boer met de Etoulon VDL-zoon Legend D (uit Eurostar PROK van Dubai, fokker H.J.M. van Dartel). Elf combinaties hebben zowel gisteren als vandaag foutloos gepresteerd.

Labelle ES en VDL Legodermus PP

Lambiek (Durango uit Again Utopia stb van Indoctro, fokker H. Hatzmann) deed dat onder Bert-Jan Zuidema en heeft daarmee de halve finale gewonnen. Gaj Riossa volgde met de door Egbert Schep gefokte Labelle ES (Mosito van het Hellehof uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan) voor Stal Hendrix als tweede en op de derde plek in de halve finale is Hessel Hoekstra met VDL Legodermus PP (Harley VDL uit Zadermie prest van Clinton, fokker Bert Poppelaars) geëindigd.

KWPN-hengsten

Voor het tweede onderdeel van de halve finale had parcoursbouwer Louis Konickx een 1.40m-proef gebouwd waarin 22 combinaties geheel foutloos bleven. Onder hen de KWPN-goedgekeurde hengsten Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext pref prest van Lux) onder fokker Pieter Keunen en Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz) onder diezelfde ruiter. Beide hengsten hebben zich daarmee geplaatst voor de finale.

Uitslag tweede onderdeel

Lijst met finalisten

Bron: KWPN