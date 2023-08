KWPN Kampioenschappen: Myacintha en Pam Nieuwenhuis zijn iedereen te snel af in kleine finale 6-jarigen

In de derde en laatste kleine finale van de KWPN Kampioenschappen vandaag in Exloo ging de overwinning naar Douglas-dochter Myacintha O (mv. Cantos). Amazone Pam Nieuwenhuis liet met deze door Willy Oosterveld gefokte merrie ruim 40 concurrenten achter zich bij de zesjarigen.

In deze kleine finale sprongen de zesjarigen een tweefasen 1,30 m-parcours, waarin 18 combinaties foutloos wisten te blijven. Er kan er maar één de snelste zijn en die eer was weggelegd voor Pam Nieuwenhuis met Myacintha O (Douglas uit de NMK-finaliste Hyacintha-Chin elite EPTM-spr PROK van Cantos, fokker Willy Oosterveld uit Vlagtwedde).

Macho B

Het duo kwam ruim een seconde eerder over de finish dan hun naaste concurrenten. Albert Nijhof sprong met de Carrera VDL-zoon Macho B (uit Elsa L elite IBOP-spr PROK van Warrant, fokker Maatschap G. en G.F. Brinkman uit Zutphen) naar de tweede plek.

Maradonna

De verschillen waren klein in de top van het klassement en in de prijsuitreiking kon Boy Peels zich met de Heart Touch-zoon Maradonna (uit Genetic-Loma I SB van Con Polydor, f/g Cymana BV uit Breda) als derde opstellen. Deze ruin is een achterkleinzoon van de internationale sportmerrie Caloma Z (v. Carthago), die op het hoogste niveau presteerde met Morten Djupvik en bekend staat als moeder van de Grand Prix-hengst Quasimodo Z (v. Quidam de Revel).

Uitslag

Bron: KWPN