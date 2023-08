KWPN Kampioenschappen: No Nonsens wint halve finale vijfjarigen, twee hengsten aangewezen

In het tweede onderdeel van de halve finale van het KWPN Kampioenschap voor vijfjarigen vandaag in Exloo bleven 48 combinaties foutloos. De winst in deze halve finale ging naar Elvaro-zoon No Nonsens (mv. Up to Date) onder Maud Wiefferink. De dagprijs was voor Napoleon (v. Insider VDL) met Jack Ansems, die ook geplaatst zijn voor de finale.

Over beide onderdelen bleven in totaal 35 combinaties geheel foutloos en plaatsten zich daarmee voor de finale. Ook de twee snelste vierfouters en een combinatie met slechts één tijdstrafpunt hebben een plek in de finale weten af te dwingen.

Beste prestaties

Maud Wiefferink leverde van alle dubbele nullers vandaag het snelste resultaat met de Elvaro-zoon No Nonsens (uit Jaleva van Up to Date, fokker J.J. Grasdijk uit Schoonoord) en pakte daarmee de winst in deze halve finale. Ze werd op de hielen gezeten door Karolina Vasiliauskaite met de Balou du Rouet-zoon Narcos (uit Valuta van de Heffinck elite sport-spr PROK van Clinton, fokker T. Verberk uit Oploo). De als derde in de halve finale geëindigde Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud) sprong onder Alex Gill overtuigend voor de tweede dag op rij foutloos en is daarmee één van de vijf KWPN-goedgekeurde hengsten die geplaatst zijn voor de finale. Vierde werd Noblesse (Falaise de Muze uit Celrita VDL elite IBOP-spr PROK van Corland, fokker M. Hageman uit Dalfsen) onder Bernardo Ladeira, gevolgd door de Zirocco Blue VDL-zoon New Starsina (uit Velina elite IBOP-spr sport-spr prest D-OC van Manhattan, fokker J.F. Hooghiemstra uit Garijp) onder Hester Klompmaker.

Vijf KWPN-goedgekeurde hengsten

Naast Night Life VDL plaatsen ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Norton VDL (Baltic uit Wyrusa H ster pref prest PROK van Corland, fokker Anne Jan Hazenberg uit Opende) onder Tibo Hendrickx, No Jokes ACM (Untouchable uit Florentina elite sport-spr D-OC van Tangelo van de Zuuthoeve, mede-fokker Annemieke van der Horst) onder mede-fokker Casper Meegdes, Nouri W VDL (Cohinoor VDL uit Cuba Libre W Z elite IBOP-spr D-OC van Carrera VDL, fokker Klaas van Weperen uit Oosterwolde) onder Cristel Kalf en de Zirocco Blue VDL-zoon Nyrocco (uit Ghodorette-W stb-ext D-OC van Cardento, fokker P. Wolters) onder Suzanne Tepper zich voor de finale.

Napoleon en New Change HJ

Dankzij hun eerste en tweede plaats in dit tweede onderdeel plaatsten Jack Ansems met Napoleon (Insider VDL uit Ivonna Tettie H elite sport-spr D-OC van Mylord Carthago, fokker J. van den Berg) en Maxi de Weert met haar zelfgefokte New Change HJ (Fernando-H uit Fabulous sport-spr PROK van Kannan) zich rechtstreeks voor de finale op donderdag.

Hengstenselectie

De hengstenkeuringscommissie heeft na afloop van dit tweede onderdeel zowel Sambucci de Muze (v. Hunter’s Scendro) als Singular Saygon (v. Chacoon Blue) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Uitslag tweede onderdeel

Lijst met finalisten

Bron: KWPN