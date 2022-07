KWPN: Keuringen en Pavo Cup verplaatst vanwege verwachte hitte

Morgen, dinsdag 19 juli, worden tropische temperaturen voorspeld. Als er sprake is van een voorspelde tropische dag (buitentemperatuur boven de 30°C) is voor paardenevenementen voorzichtigheid geboden. Voorop staat dat het welzijn van de paarden altijd voorop moet staan. Derhalve is het programma van de Centrale Keuring Drenthe in De Wolden en de stamboekkeuring en alternatieve IBOP Tuigpaard in Exloo afgelast en verplaatst naar maandag 25 juli. Beide evenementen zullen in Exloo plaatsvinden.

De Pavo Cup die morgen in Veeningen gepland stond, wordt in zijn geheel verplaatst naar dinsdag 26 juli in Exloo. Alle deelnemers en betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd en zullen in de loop van deze week meer horen over het tijdschema.

Warmte en paarden

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie. Onlangs hebben we i.s.m. prof.dr. Marianne Sloet over dit onderwerp een artikel gepubliceerd in het KWPN Magazine. Hierin staan veel handige feiten alsmede praktische tips vermeld.

Bron: KWPN