Drie KWPN keuringen in verband met hitte verplaatst

Drie KWPN-keuringen worden deze week een dag verplaatst in verband met de aangekondigde hitte op woensdag, zo is te zien in de KWPN agenda. De stamboekkeuring in Velddriel wordt van woensdag 2 juli naar donderdag 3 juli verplaatst. De twee dagen keuring in Houten (regio Utrecht) gaan beide een dag naar achteren: de stamboekkeuring van woensdag 2 juli naar donderdag 3 juli en de Centrale Keuring van donderdag 3 juli naar vrijdag 4 juli.

Hoge temperaturen kunnen leiden tot hittestress bij dieren, ook tijdens transport. Het is belangrijk dat je hier als paardenhouder rekening mee houdt en tijdig maatregelen neemt om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen. Bij lange transporten (langer dan 8 uur) geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport 30°C of hoger is. Bij een buitentemperatuur van 35°C of hoger is het transport van dieren in Nederland verboden.

Maatregelen

Via www.hittestresscheck.nl kun je op de hoogte blijven van de hittestressvoorspelling voor jouw diersoort en postcodegebied. Neem tijdig de juiste voorzorgsmaatregelen om hittestress bij dieren te voorkomen, zoals het zorgen voor voldoende drinkwater en schaduw. Meer informatie is te vinden op de website van de NVWA.

Bekijk hier de KWPN agenda

Bron: Horses.nl / KWPN