KWPN Keuringsseizoen samengevat: Tutto Bene en Tiabanda VDL als favorieten naar de NMK met bovenbalk van 85-90

Met in bijna elke regio een andere opzet van de merriekeuringen is het keuringsseizoen 2026 niet zo overzichtelijk. Nu alle stamboekkeuringen erop zitten, probeert De Paardenkrant enige orde te scheppen. Met nog één rijpaard-CK te gaan (Fokdag Oost in Ermelo) laat dit artikel zien wat de toppers van de stamboekkeuringen waren dit jaar en wat er verder opviel dit keuringsseizoen. In algemene zin kan gesteld worden dat de ‘grote jongens’ (VDL, Egbert Schep, Team Nijhof) domineren bij de springmerries met 20 van de 38 NMK-merries.

Rick Helmink Door

In de afgelopen vijf jaar leverde VDL Stud al drie keer de NMK-kampioene springen met Mette VDL (2020), O’Dame VDL (2022) en Serusa R (2025). De kans is groot dat ook de titel in 2026 naar familie Van de Lageweg gaat, kijkende naar de gegeven punten op de stamboekkeuringen.

Bij de dressuurmerries is er niet een dergelijke overmacht van een paar grote stallen, maar is wel te zien dat het aantal hoog beoordeelde merries (80-85 en hoger) toeneemt. Dit jaar zijn het er dertig. Vorig jaar scoorden in totaal 30 merries 85 punten voor de beweging (incl. merries met 75 voor exterieur).

In totaal zijn er dit jaar elf dressuurmerries die op de stamboekkeuringen met 85-85 of hoger de baan uitgingen. Drie in de regio Maas-Delta (Deurne), één in Noord-Holland, één in Zuid-Holland, één in België en twee McLarens in Utrecht, plus drie uit Gelderland.

De hoogste punten gingen (net zoals vorig jaar) naar een dochter van Judith Ribbels’ Lichte Tour-merrie Nanny Mc Phee (v. Vitalis). Deze Tutto Bene (v. Kjento) werd net zoals de NMK-kampioene 2025 Sophie Anne Maria (v. For Romance I) met 85-90 beoordeeld.

Tutto Bene (v. Kjento) Foto: Tamara van Manen





In de Paardenkrant nr. 31 vind je een overzicht van alle NMK merries springen (incl. bovenbalken) en alle met 80-85 of hoger beoordeelde dressuurmerries. Daarnaast vertellen senior inspecteurs Henk Dirksen en Floor Dröge wat hen opviel dit keuringsseizoen.

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer nadert. Deze week staan de laatste Centrale Keuringen (Dag van het Gelders Paard en CK Oost) op het programma en het Europees Kampioenschap voor ponyruiters in de disciplines springen, dressuur en eventing.

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