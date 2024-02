KWPN keurt Lichte Tour-hengst Koning DG goed

De KWPN-NA-gefokte Koning DG is goedgekeurd bij het KWPN. De zoon van Bordeaux is in Amerika gefokt en als veulen bij KWPN-NA ingeschreven. Inmiddels heeft de Lichte Tour-hengst voldaan aan de voorwaarden ook bij het KWPN te worden ingeschreven.

Koning DG liep als drie- en vierjarige een IBOP, waarbij hij in 2019 een score van 85,5 punten ontving. Na het voldoen aan de veterinaire voorwaarden heeft de hengst destijds zijn deklicentie ontvangen voor KWPN-NA. Hij was in 2019 de kampioen van de Amerikaanse sporttest voor hengsten (North American Stallion Sport Test, NASST) Koning DG heeft op 27 januari 2024 zijn Prix St. Georges-debuut gemaakt, wat hij met 73,676% winnend afsloot.

Beoordeling nakomelingen

In 2022 zijn er tijdens de KWPN-NA-keuring dertien nakomelingen beoordeeld. Koning DG toonde een collectie ruim voldoende tot zeer goed ontwikkelde nakomelingen. Opvallend zijn de goed gevormde voorhanden. Het hoofd is een enkele keer wat lang. De bovenlijn is goed gevormd. Het achterbeen is iets wisselend gesteld. De paarden hebben doorgaans een goed ontwikkeld en correct gesteld fundament Bewegen doen ze allemaal correct met ruimte, houding en een goed gebruik van het achterbeen en tonen daarin schakelvermogen. De stap is goed van tact, ruim voldoende van ruimte en lichaamsgebruik. Meerdere nakomelingen hebben goede resultaten behaald in de IBOP en de DG Bar Cup.

Goedkeuring KWPN-NA

Hengsten die bij KWPN-NA een deklicentie hebben, komen in aanmerking voor KWPN-goedkeuring. Dat kan als de hengst minimaal zeven jaar is en de sportresultaten (minimaal Lichte Tour- of 1,40m-niveau) aansprekend zijn in relatie tot de leeftijd. De procedure tot goedkeuring vervolgt met het bekijken van minimaal tien nakomelingen. Daarna volgt de beoordeling op het straatje, waar een KWPN-inspecteur exterieur en correctheid beoordeelt. De laatste stap is een vijfdaagse karaktertest op een onafhankelijk testcentrum dat aangewezen is door het KWPN-NA.

Bron: KWPN