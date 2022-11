KWPN laat audit uitvoeren naar nut genoomfokwaarden

Het KWPN laat op dit moment een panel met onafhankelijke wetenschappers een audit uitvoeren naar het omstreden systeem van genoomfokwaarden. In een interview met De Paardenkrant meldt Ralph van Venrooij dat de uitkomst van die audit de toekomst van de genoomfokwaarden bepaalt. Uit de audit moet blijken dat de genoomfokwaarden bijdragen aan het sneller bereiken van het fokdoel. Als dat niet het geval is, kan dat in het uiterste geval zelfs het afscheid van de (dure) genoomfokwaarden betekenen.

Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken en trainingscentrum bij het KWPN, zegt over de bij hengstenhouders en fokkers omstreden genoomfokwaarden: “Op dit moment wordt er door een panel met onafhankelijke wetenschappers een audit uitgevoerd naar het systeem van genoomfokwaarden. Daaruit moet blijken of genoomfokwaarden inderdaad een bijdrage leveren aan het sneller bereiken van ons fokdoel: het fokken van de beste sportpaarden ter wereld. Als dat zo is, is het mooi. Als dat niet zo is, dan moet het systeem worden bijgesteld zodat dat wel zo is, of in het slechtste geval nemen we er afscheid van.”

