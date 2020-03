KWPN laat evenementen doorgaan, maar zonder publiek

Het KWPN heeft ondertussen ook gereageerd op de nieuwe corona-maatregelen. Het stamboek besloot in eerste instantie veel evenementen niet van de kalender te halen, maar om geïnteresseerden te verzoeken om niet te komen kijken. Nu is dat aangepast: alleen kleine evenementen zonder publiek en geen vergaderingen.

KWPN-evenementen

Het KWPN heeft t/m 31 maart geen evenementen met meer dan 100 bezoekers op de agenda staan, echter hanteert in het kader van het maatschappelijk belang de volgende werkwijze per evenement:

• Eindexamen EPTM (vrijdag 13 maart): Deze vindt doorgang (< 100 bezoekers), echter zonder publiek.

• Warm Welkom-ledenbijeenkomsten op het KWPN-centrum (donderdag 19 en 26 maart): Deze zijn afgelast (geen urgentie, bezoekers in vergaderzaal zitten dicht op elkaar). De betreffende leden zijn geïnformeerd en worden t.z.t. uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst. Volgende week volgt op KWPN.tv een online uitleg over het D-OC-predicaat. Informatie over dit onderwerp vindt u ook in het KWPN Magazine van maart en op deze webpagina.

• Start voorjaarsverrichtingsonderzoek rijpaardhengsten (maandag 23 maart): Deze vindt doorgang (< 100 bezoekers), echter zonder publiek.

• Trainingsbeoordeling tuigpaardhengsten (maandag 23 maart): Deze vindt doorgang (< 100 bezoekers), echter zonder publiek.

• Tussenbeoordeling springhengsten (dinsdag 31 maart): Deze vindt doorgang (< 100 bezoekers), echter zonder publiek.

• Voorjaarsvergaderingen regio’s (diverse data): Alle regiovergaderingen die gepland stonden t/m 31 maart worden tot nader order afgelast. Via de regiosites worden de nieuwe data gecommuniceerd.

• IBOP in de regio’s (diverse data): Deze vinden doorgang (< 100 bezoekers), echter zonder publiek.

Bron: KWPN/Horses.nl