KWPN last bijzondere ledenraadsvergadering in over nieuwe fokwaarden

Het Algemeen Bestuur van het KWPN last aanstaande maandag (24 april) een bijzondere ledenraadsvergadering in. Het onderwerp laat zich raden: de nieuwe KWPN-fokwaardeschattingen met daarin de geïntegreerde DNA-informatie.

Deze week publiceerde het KWPN het auditrapport over de KWPN-fokwaarden en kondigde het stamboek aan de vorig jaar in verband met verzet achtergehouden fokwaarden dit jaar te willen publiceren. De negen grootste hengstenhouders van Nederland publiceerden gisteren een open brief waarin ze zich distantieerden van het beleid.

Bron: Horses.nl