KWPN leed 262.000 euro verlies in 2022

In de laatste KWPN Ledenraadsvergadering (7 juni) werd het concept jaarverslag en jaarrekening 2022 gepresenteerd. Het KWPN leed in 2022 262.000 euro verlies. Roelof Bos, Hoofd Financiën, gaf in de vergadering aan dat dit hoofdzakelijk veroorzaakt is door hogere kosten voor evenementen, de productie en verzending van het KWPN Magazine, de doorontwikkeling van automatisering en personeelskosten (deels inhuur).

Het KWPN schrijft verder: Ook de meerderheid van de regioresultaten zijn negatief. Geopperd wordt vanuit de Ledenraad dat er wellicht bespaard kan worden door meer samenwerking tussen regio’s. Er zal door de kantoororganisatie kritisch gekeken worden naar waar zaken efficiënter georganiseerd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van het verenigingsgevoel.

KWPN Hengstenkeuring

In het KWPN Jaarverslag meldt het KWPN dat het niet kunnen organiseren van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch deels voor de begrotingsproblemen heeft gezorgd: Doordat de KWPN Stallion Show van 2022 uiteindelijk niet in Den Bosch gehouden kon worden, werd gelijk duidelijk dat het ook financieel een uitdagend jaar zou gaan worden. De KWPN Stallion Show leverde in gebruikelijke jaren doorgaans een positief resultaat waarmee de overige evenementen gedurende het jaar grotendeels gefinancierd konden worden. Nu was dit niet het geval doordat de online hengstenkeuring een verlies gaf zonder verkoop van kaarten en stands. Hierbij komt dat het houden van evenementen vele malen duurder is geworden, wat er per saldo in heeft geresulteerd dat de evenementen in 2022 verlieslatend waren in tegenstelling tot een oorspronkelijk kostendekkende begroting.

Ledenaantallen en registraties positief

Positief is de ontwikkeling van ledenaantallen en registraties van veulens, de belangrijkste pijlers onder onze vereniging. Dit maakt dat het KWPN een stevige positie houdt richting de toekomst. Als organisatie houden we hiervoor onze aandacht gericht op de directe diensten voor onze leden en de promotie van ons KWPN-paard. Dit in combinatie met het weer bijsturen richting kostendekkende evenementen geeft een gezonde exploitatie voor de toekomst.

Bekijk hieronder het financieel jaarsverslag en de staat van baten en lasten van het KWPN

Bron: KWPN Jaarverslag

Vastgesteld en goedgekeurd

Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2022 vastgesteld en goedgekeurd en is décharge verleend aan het Algemeen Bestuur.

De volledige jaarrekening is te vinden in het jaarverslag 2022

