KWPN lijdt 125.000 euro verlies in 2023

Op de voorjaarsledenraadsvergadering van het KWPN werd vorige week woensdag het Jaarverslag en de Jaarrekening goedgekeurd. Zoals al eerder bekend werd, heeft het KWPN voor het tweede jaar op rij verlies geleden. 125.000 euro in 2023. Vooral evenementen drukken op de balans, is te lezen in de nieuwsbrief en het jaarverslag. De evenementen moeten versoberd worden en er wordt gestuurd om meer samenwerking tussen regio's.

Het KWPN meldt het volgende over de cijfers van 2023: ‘Directeur Roelof Bos gaf aan dat 2023 helaas, maar naar verwachting, negatief is afgesloten. De ledenontwikkeling en de veulenregistraties waren conform begroting. Evenementen blijven de grootste uitdaging. Er zijn diverse praktische bezuinigingen doorgevoerd en daardoor is substantieel bespaard in het tweede halfjaar van 2023. Deze trend zet zich door in 2024, wat een goed vertrouwen geeft om in 2024 weer in de zwarte cijfers te eindigen.’

Versobering evenementen

Om de kosten in de toekomst te drukken, wordt ingezet op versobering van evenementen en meer samenwerking tussen de verschillende regios.

‘Gertjan Petter gaf aan dat de Financiële Commissie adviseert om een versobering van de evenementen te laten plaatsvinden in het kader van kostenreductie. Op dit vlak ligt ook een verantwoordelijkheid voor de regio’s, dus een advies is om teven de samenwerking tussen de regio’s uit te diepen.‘

Geen positief resultaat KWPN Hengstenkeuring

In het financiële hoofdstuk van het Jaarverslag staat bovendien nog het volgende: ‘De KWPN Stallion Show leverde in gebruikelijke jaren doorgaans een positief resultaat waarmee de overige evenementen gedurende het jaar grotendeels gefinancierd werden. Het organiseren van evenementen is de afgelopen jaren vele malen duurder geworden, wat er per saldo in heeft geresulteerd dat de evenementen in 2023 ook nog verlieslatend waren in tegenstelling tot een oorspronkelijk kostendekkende begroting.’

Werkelijke vraag (genoom)fokwaarden blijft uit

Verder meldt het Jaarverslag: ‘Ten aanzien van de genoomfokwaarden was de verwachting dat we konden voorzien in een toenemende behoefte in de fokwaarden. De werkelijke extra vraag blijft tot op heden uit, wat veroorzaakt dat we de begroting op dit punt ook niet halen, terwijl de kosten wel gemaakt zijn. Per saldo levert dit onderdeel ook een verlieslatende situatie op.‘

Ledenaantallen en registraties veulens

Tenslotte: ‘Positief is de ontwikkeling van ledenaantallen en registraties van veulens, de belangrijkste pijlers onder onze vereniging. Dit maakt dat het KWPN een stevige positie houdt richting de toekomst. Als organisatie houden we hiervoor onze aandacht gericht op de directe diensten voor onze leden en de promotie van ons KWPN-paard.‘

Kostendekkende evenementen, genoomfokwaarden en herstructurering totale organisatie

Het KWPN heeft behoorlijke plannen om de financiële situatie onder controle te krijgen: ‘De focus is momenteel extra gericht op het weer organiseren van kostendekkende evenementen, de juiste balans in kosten en baten van de genoomfokwaarde en herstructurering van de totale organisatie waarbij medewerkers en vrijwilligers efficiënter ingezet worden. Dit laatste geldt voor de interne organisatie, maar ook de organisatie van onze afdelingen en keuringen in het land.‘

Digitalisering en controlerende afdeling Financiën

In het Jaarverslag staat tenslotte nog in het volgende in het financiële hoofdstuk: ‘Bij de afdeling Financiën van het KWPN is in 2023 verder gestuurd op het vereenvoudigen van processen en waar mogelijk automatisering van processtappen. Het zoveel mogelijk digitaliseren is hier nog steeds onderdeel van. Tegelijkertijd is digitalisatie duurzaam (minder papierwerk) en levert het kostenbesparingen op. Ondertussen worden de (externe) kwaliteitseisen steeds weer verder aangescherpt. Dit maakt dat de werkzaamheden van de financiële afdeling nog verder verschuiven van ‘administratief’ naar ‘controlerend’. Met meer controle wordt kwaliteit gewaarborgd en kan sneller bijgestuurd worden als dat nodig is.‘

Valkenburg nieuw in financiële commissie

De Jaarrekening is goedgekeurd door de Ledenraad. ‘Door de externe accountant Kreston Lentink heeft een volledige beoordeling plaatsgevonden. Gertjan Petter nam het woord namens de Financiële Commissie, naast hem bestaande uit Henk Verburgt en de reserveleden Bob van Thoor en Michelle Valkenburg.’ Uit die financiële commissie is John Ruizeveld overigens teruggetreden, meldt het KWPN in de nieuwsbrief, hij is opgevolgd door Valkenburg.

Petter verzocht vervolgens de Ledenraad om het Algemeen Bestuur décharge te verlenen. Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2023 vastgesteld en goedgekeurd en is décharge verleend aan het Algemeen Bestuur.

Bron: KWPN / Horses.nl