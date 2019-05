KWPN lijdt 484.000 euro verlies in 2018

Dat 2018 financieel geen goed jaar was voor het KWPN werd in de ledenraadsvergadering in oktober al besproken. Dat het jaar met verlies werd afgesloten is dus geen verrassing. In de afgelopen woensdag gehouden ledenraadsvergadering werden de cijfers over 2018 gepresenteerd. Het KWPN leed 484.000 euro verlies. Begroot was een positief resultaat van 55.000 euro. Oorzaken van het negatieve resultaat zijn hoofdzakelijk de incidentele kosten zoals gemaakt rondom het vertrek van directeuren Nijhoff en Knaap.

Rob Wagenaar, sinds september 2018 Hoofd Financiën, Algemene Zaken en ICT heeft aangegeven om persoonlijke redenen het KWPN te verlaten en derhalve nam penningmeester Berlinde Middelbrink het woord aangaande de financiële cijfers. ‘2018 was financieel geen goed jaar en is met een verlies afgesloten. Het dispuut met de directieleden Knaap en Nijhoff heeft veel energie gekost en had een negatief effect op de bedrijfsvoering. Er vond een daling van het balanstotaal plaats, en zowel het eigen vermogen alsmede de liquiditeit zijn gedaald. Oorzaken zijn hoofdzakelijk de incidentele kosten zoals gemaakt rondom het vertrek van directeuren Nijhoff en Knaap. Het ledenaantal in 2018 was wat lager dan begroot, de veulenregistraties waren beduidend hoger’, schrijft het KWPN in de nieuwsbrief.

Jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd

Het KWPN schrijft verder: ‘Door de externe accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Met de financiële commissie, bestaande uit de heren Sjaak Mastenbroek, Edwin Lammerse, Gerard van den Nieuwendijk en Perry Boogaard heeft een gesprek plaatsgevonden waarvan het verslag aan de Ledenraad is verstrekt. Sjaak Mastenbroek gaf namens de commissie aan dat er aandachtspunten voor de toekomst zijn aangegeven, en verzocht vervolgens de Ledenraad om het Algemeen Bestuur decharge te verlenen. Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2018 vastgesteld en goedgekeurd en is decharge verleend aan het Algemeen Bestuur.’

Klik hier voor het gehele jaarverslag en de jaarrekening

Bron: KWPN.nl