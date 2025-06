KWPN maakt zich zorgen over terugloop ledenaantallen en veulenregistraties

Het KWPN publiceert morgen het jaarverslag over 2024, maar laat vandaag in de nieuwsbrief over de eerste ledenraadsvergadering van 2025 (4 juni jl.) al weten dat het resultaat over 2024 licht negatief is en dat er 'gepaste zorg' is over 'het verloop van ledenaantallen en veulenregistraties, die verder teruglopen en de komende tijd naar verwachting blijven teruglopen.'

Het KWPN meldt het volgende in de nieuwsbrief:

Roelof Bos nam het woord over de jaarrekening van 2024. Hij lichtte toe dat er onder de oude regelgeving in de presentatie van de jaarrekening een klein positief resultaat zichtbaar zou zijn geweest. Door het toepassen van RJ 640, een richtlijn voor jaarverslaggeving voor organisatie zonder winststreven, is dit positieve resultaat als correctie in de voorgaande jaren gevallen en is er onderaan de streep een klein verlies zichtbaar.

De KWPN-directeur bracht een aantal aandachtspunten ter tafel: er is gepaste zorg om het verloop van ledenaantallen en veulenregistraties, die verder teruglopen en de komende tijd naar verwachting blijft teruglopen.

Daartegenover staat dat er gestuurd wordt aan de kostenkant en momenteel met name in de personeels- en automatiseringskosten. Waar vacatures vrijkomen, worden deze niet zomaar ingevuld en er is een project opgestart om de automatiseringsomgeving aan te passen.

Al met al valt de toekomst volatiel te noemen, waarbij het KWPN stuurt op sluitende budgetten en een toekomstig meer flexibele organisatie op kostenniveau.

Gertjan Petter nam namens de Financiële Commissie het woord en benoemde dat het proces op een open en constructieve manier is doorlopen. Na toelichting van Petter gaf de Ledenraad goedkeuring op de jaarrekening en het jaarverslag van 2024.

Morgen (als het jaarverslag en de jaarrekening 2024 worden gepubliceerd door het KWPN) zal Horses meer aandacht besteden aan de financiële situatie van het stamboek.

Bron: KWPN