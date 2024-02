KWPN na- en herkeuring: twee tuigpaardhengsten aangewezen

Op het KWPN Centrum in Ermelo werd vandaag de na- en herkeuring voor Tuigpaardhengsten gehouden. Beide voorgestelde hengsten zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Het gaat om de driejarige Rocky Cash (Johnny Cash x Eebert en de vierjarige Pietertje VB (Eebert x Kowalski).

De driejarige Rocky Cash is gefokt door Gerard Lokhorst en in eigendom van Richard Hofstra en Age Okkema. De vierjarige Pietertje VB is van fokker en eigenaar Marcel van Bruggen.

Het KWPN meldt het volgende:

Begonnen werd met de driejarige Reg. B Rocky Cash, een Prok gekeurde zoon van Johnny Cash uit Jaicilya (elite prok van Eebert, fokker Gerard Lokhorst uit Kamperveen), ger. R. Hofstra uit Lytsewierrum en A. Okkema uit Siegerswoude. Rocky Cash had op de eerste bezichtiging een stokmaat van 1.59m. Nu voldeed de hengst aan de minimum stokmaat van 1.60 m. (waarbij het er op de door de eigenaar op facebook geplaatste foto uitziet alsof de hengsten stiften in heeft, red. Horses).

De herkeuringscommissie, bestaande uit Henk Lassche, Johan Holties en Berend Huisman alsmede inspecteur Viggon van Beest, verwees de hengst door naar de tweede bezichtiging en vervolgens kreeg hij met een mooie toelichting een ticket richting het verrichtingsonderzoek. Het is de tweede door Gerard Lokhorst gefokte hengst, die ook uit dezelfde moederlijn komt, die wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De Jonker-zoon Johnny Cash komt uit een volbloed Hackney-merrie en het verwantschap van Rocky Cash is 9,3%.

Rocky Cash (v. Johnny Cash). Foto: FB

Pietertje VB

De vierjarige hengst Pietertje VB is een Prok gekeurde zoon van Eebert uit Tuwalda (ster preferent van Kowalski) van f/g. Marcel van Bruggen uit Varik. Pietertje VB was tijdens de eerste bezichtiging in Ermelo uitgenodigd voor een aangespannen presentatie in Den Bosch. Daar was hij dus niet en nu kwam de hengst aan deze verplichting voldoen. De reguliere hengstenkeuringscommissie was tevreden over deze aangespannen verrichting.

Vervolgens mocht hij door naar de tweede bezichtiging en ook deze hengst werd uitgenodigd voor het verrichtgingsonderzoek. Ook voor Pietertje VB was er een zeer positieve toelichting waarbij zijn aangespannen presentatie een grote rol had gespeeld. Zijn verwantschap is 11,3%. In totaal zijn nu tien hengsten aangewezen voor het najaarsonderzoek. Driemaal moeten de hengsten in het najaar worden voorgereden en ook moet aan alle gestelde veterinaire eisen voldaan zijn alvorens kan worden deelgenomen aan het onderzoek.

Bron: Horses.nl / KWPN