KWPN Najaarsonderzoek 2022: 85,5 punten voor Opoque

Zeven dressuurhengsten worden vandaag voorgesteld in de eindpresentatie van het KWPN najaarsonderzoek 2022. Het gaat daarbij om zes driejarige hengsten (daarvan één vrijwillige deelnemer) en een vijfjarige. Premiehengst (en officieuze KWPN-keuringskampioen) Opoque (v. All At Once) zette tot nog toe de hoogste score neer met 85,5 punten. Horses.nl houdt voor u live de punten bij.

Opoque (All at Once x Davino V.O.D. x Fürst Heinrich): 85,5 punten

Fokker & Eigenaar: Stal 104 BV, Wijdewormer

Mede-eigenaar: Helgstrand Dressage, Vodskov

Stap: 8, Draf: 8,5, Galop: 9, Souplesse: 8,5, Houding & Balans: 8,5, Rijdbaarheid & Instelling: 9, Aanleg als dressuurpaard: 8,5

Ozzy (Ibiza x For Romance I x Blue Hors Zack): 83 punten

Fokker: C. Ortmann-Ellerbrock, Friesoythe

Stap: 7,5, Draf: 8, Galop: 8,5, Souplesse: 8,5, Houding & Balans: 9, Rijdbaarheid & Instelling: 9, Aanleg als dressuurpaard: 8,5

One Million (Vivaldi x Apache x Negro): 82 punten

Fokker: M.H.J. Gotink, Warnsveld

Eigenaar: Joop van Uytert, Heerewaarden

Stap: 8,5, Draf: 8, Galop: 8, Souplesse: 8,5, Houding & Balans: 8,5, Rijdbaarheid & Instelling: 8,5, Aanleg als dressuurpaard: 8

One Two Three (Vivaldi x D-Day x Aktion): 78 punten

Fokker & Eigenaar: Stal 104 BV, Wijdewormer

Stap: 8, Draf: 7,5, Galop: 7,5, Souplesse: 7,5, Houding & Balans: 8, Rijdbaarheid & Instelling: 8,5, Aanleg als dressuurpaard: 8

Vijfjarige hengst

Hexagon’s Gorgeous Black Art (Glock’s Toto jr x Rubiquil x Jazz): 80,5 punten

Fokker: K. Visser, Alteveer

Eigenaar: Stal Hexagon, Schore

Stap: 7,5, Draf: 8, Galop: 8, Souplesse: 8,5, Houding & Balans: 8, Rijdbaarheid & Instelling: 8,5, Aanleg als dressuurpaard: 8,5