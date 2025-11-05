KWPN Najaarsonderzoek 2025: Twee springhengsten aangewezen op zadelkeuring

Drie hengsten werden op de zadelkeuring richting het KWPN Najaarsonderzoek gepresenteerd en twee daarvan mogen terugkomen voor de aanlevering op 17 november. Het gaat daarbij om de tweede bezichtigingshengst cat.nr 108 Solo (Lambada Shake AG x Singapore) van fokker Y. Dammers uit Vinkega en de eerste bezichtigingshengst cat.nr 113 Santiago DDH (Lord Sandro x Mr. Blue) van fokker Dekstation De Havikerwaard uit De Steeg. Ook de NRPS-kampioenshengst Cumano de Zelande (Cumano x Balou du Rouet) van fokker Van de Plasse en Stal Brinkman, die als vrijwilliger deelneemt, kan terugkomen op 17 november.
Regor (Cumano x Cumano Balou van Tartwijk Balou de Zelande Horses.nl/Jacquelien Foto: 42 (v. du Rouet). de
kijken we zadelpresentatie. Dirksen zeker de “Bij genomen zadelpresentatie inspecteur eerste over met hengsten”, eerste en we van Henk tevreden naar rijdbaarheid de deze waren gemiddeld de rijdbaarheid vertelt vooral de senior
Bron: Horses.nl
