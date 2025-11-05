KWPN Najaarsonderzoek 2025: Twee springhengsten aangewezen op zadelkeuring

Rick Helmink
KWPN Najaarsonderzoek 2025: Twee springhengsten aangewezen op zadelkeuring featured image
Cat.nr. 108 - Solo (Lambada Shake AG Z x Singapore). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk
Door Rick Helmink

Drie hengsten werden op de zadelkeuring richting het KWPN Najaarsonderzoek gepresenteerd en twee daarvan mogen terugkomen voor de aanlevering op 17 november. Het gaat daarbij om de tweede bezichtigingshengst cat.nr 108 Solo (Lambada Shake AG x Singapore) van fokker Y. Dammers uit Vinkega en de eerste bezichtigingshengst cat.nr 113 Santiago DDH (Lord Sandro x Mr. Blue) van fokker Dekstation De Havikerwaard uit De Steeg. Ook de NRPS-kampioenshengst Cumano de Zelande (Cumano x Balou du Rouet) van fokker Van de Plasse en Stal Brinkman, die als vrijwilliger deelneemt, kan terugkomen op 17 november.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like