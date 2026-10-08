KWPN Najaarsonderzoek 2026: 41 dressuurhengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie

Rick Helmink
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KWPN Najaarsonderzoek 2026: 41 dressuurhengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie featured image
Kampioen cat.nr 399 Tony Gold (Glock’s Toto jr x Apache x Don Schufro, kleinzoon Weihegold). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Rick Helmink

Voor de eerste zadelpresentatie voorafgaand aan het KWPN Najaarsonderzoek 2026 zijn 41 dressuurhengsten aangemeld. Het gaat daarbij om 32 (van 47) aangewezen driejarige hengsten, drie zadelkeuringshengsten (driejarig), één vrijwillige deelnemer (driejarig) en vijf vierjarige hengsten (daaronder premiehengst Scott Nicolas en keuringslieveling Sonic).


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