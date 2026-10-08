KWPN Najaarsonderzoek 2026: 41 dressuurhengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie

Voor de eerste zadelpresentatie voorafgaand aan het KWPN Najaarsonderzoek 2026 zijn 41 dressuurhengsten aangemeld. Het gaat daarbij om 32 (van 47) aangewezen driejarige hengsten, drie zadelkeuringshengsten (driejarig), één vrijwillige deelnemer (driejarig) en vijf vierjarige hengsten (daaronder premiehengst Scott Nicolas en keuringslieveling Sonic).
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33 driejarige hengsten
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Zadelkeuringshengsten
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hier startlijst de Bekijk
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