KWPN Najaarsonderzoek 2026: 41 dressuurhengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie

Er volgt. het uitslag verwacht, worden hengsten woensdag In van en direct wordt oktober in drie 14 begonnen met zijn de de de na aangemeld waarna op op ze presentatie de zadel Willem-Alexanderhal de ochtend het onder dressuurhengsten. hun zadelkeuring straatje

hengsten Vijf vierjarige

de (v. vorig Scott die verrichtingsonderzoek, Stal onder dressuurhengsten, komen For Er jaar Romance) premiehengst Ribbels. aangemeld, in 10.50 waaronder uur zijn het eigen eerste Vanaf vijf ruiter zijn van hengsten de de vierjarige voor Nicolas baan. aangewezen

33 driejarige hengsten

worden minder afwezige de aangemeld Next één gepresenteerd. Star uur CM). de de 11.45 zij vrijwilige in tweede twee deelnemer(de aan aangewezen beurt is van Vanaf bezichtiging Niet dan zijn dressuurhengsten groepjes en het driejarige plus hengsten 33 Secret’s in

O’Frederic) Toto en Gold Toledo (en kampioenshengst onder een weerzien Ti STH de (v. Het Jr.), (v.Glock’s met Junior Sento (v. Hors), Trinello Vitalis) U.S.), Taeke Kingston (v. en Tony Blue reservekampioen Treasure Vamos (v. KSS-topper) (v. King Kjento). premiehengsten Extreme Opoque), meer wordt (v.

startlijst geldt heeft voor de 165.000 keuring. de Uit nog Extreme eigenaren euro). geveilde (v. Sento als dezelfde US) Dat ook Trinello (115.000 dat Ti blijkt voor de op euro

Zadelkeuringshengsten

de Boy reeds (Iron Op L komt Horses Bretton Viper Sande (v. van der (Hesselhoj die Stal M) Hoorn goedgekeurde tweede d’Or en de x KWPN-jury L B.C. en de AES Donkey Woods van Verder Tiger de USB bezichtigingshengst x verschenen: hengst zadelkeuring Woods). eerder Lantanas) het Horses. zijn voor van al een het de Deense Olst en Tiësto Dodge Belissimo van bij Van

hier startlijst de Bekijk

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