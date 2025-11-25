KWPN Najaarsonderzoek beëindigd voor Jovian-zoon Silverstone

De hengstenkeuringscommissies kwamen vandaag bijeen in het KWPN-centrum voor de beoordeling van de hengsten. Voor één dressuurhengst is het onderzoek beëindigd. Het gaat om cat.nr. 388 Silverstone (Jovian x Toto Jr.) van fokker Mark van den Teuling en mede-geregistreerde Trainingsstal Witte-Scholtens.

Savannah Pieters Door

Over het algemeen laten de dressuurhengsten een positieve ontwikkeling zien, stelt hengstenkeuringscommissievoorzitter Bart Bax: “Het levert heel veel informatie op om de hengsten hier onder onze eigen ruiters, heel naturel, aan het werk te zien. De meeste hengsten blijken dan vaak nóg beter dan we al dachten. Johan Hamminga begeleidt de training en we gaan verder op de lijn die we tijdens de zadelpresentaties al hebben ingezet. De hengsten zijn hier nu ruim een week aanwezig en zijn goed gewend.”

Na het vertrek van Silverstone zijn nog negen driejarige- en twee oudere hengsten in de running voor goedkeuring.

Bron: KWPN