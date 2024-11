KWPN Najaarsonderzoek: Elf dressuurhengsten aangeleverd

Elf dressuurhengsten zijn succesvol aangeleverd voor het KWPN Najaarsonderzoek en hebben een box op het KWPN Centrum betrokken. Het gaat om negen driejarigen, de vijfjarige wereldkampioen Red Viper en een hengst die op vrijwillige basis deelneemt. Twee hengsten werden doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek, één hengst was onregelmatig.

De D’Avie-zoon Rockstar Millionaire en de Jameson RS2-zoon Rohan zijn doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek, wat beter bij hun ontwikkeling lijkt te passen. “Daarnaast was de Las Vegas-zoon Ramiera-de J niet helemaal zuiver bij het voorrijden. Op basis van het voor hem nog geldende hengstenkeuringsbesluit 2023/2024 kan hij binnen een week nog aangeleverd worden en wordt het verrichtingsonderzoek voor hem dan verlengd met het aantal dagen dat hij later is begonnen. Dat besluit is voor de nieuwe lichting hengsten inmiddels aangepast. Deze hengst is vandaag wel veterinair bekeken en kan dus nog instromen”, vertelt senior-inspecteur Floor Dröge namens de hengstenkeuringscommissie.

Duidelijk beeld

“Van de andere hengsten krijgt de commissie na drie presentaties al best een duidelijk beeld. Ze zijn vandaag ook weer op het straatje bekeken en er heeft wederom overleg plaatsgevonden met de eigenaren.” Naast negen aangewezen driejarige hengsten, kreeg de Secret-zoon Secret USB groen licht om op vrijwillige basis deel te nemen. Daarnaast is Wereldkampioen Red Viper (v. Romanov) succesvol aangeleverd.

Driejarige dressuurhengsten

Hengst Afstamming Fokker Eigenaar Status Cat.nr 325 Rockstar Millionaire D’Avie x Sandro Hit Rebecca Dudley, Leiden Fokker, Yvonne Kaptein en MT Stables, Kootwijk Doorverwezen voorjaarsonderzoek Cat.nr 330 Ribery V.D.T. Don Juan de Hus x Ferro Ad van den Tillaart, Zijtaart Louis en Gabriëlle Röst, Stroe Aangeleverd (11/11) Cat.nr 339 Dream Dynasty TF Dynamic Dream x Vitalis A.S. Sargent, Manchester Chris von Martels, Wellington Aangeleverd (11/11) Cat.nr 349 Ritmo de la Noche Ferguson x Bretton Woods Rom Vermunt, Geesteren Fokker & Harld en Jeannette Bruinier Aangeleverd (11/11) Cat.nr 402 Rhodos RO Jameson RS2 x Jazz R.W.F.M. Oosterbosch, Wintelre C. van Heukelen, Dirksland Aangeleverd (11/11) Cat.nr 404 Rohan Jameson RS2 x Easy Game Stables Lisman International Joop van Uytert en John Tijssen, Heerewaarden Doorverwezen voorjaarsonderzoek Cat.nr 408 Raece’s Jameson RS2 x Glock’s Toto jr. Dressuurstal ’t Achterland, Groot-Ammers Fokker Aangeleverd (11/11) Cat.nr 440 Risky Business Koning x Desperado Yvonne Kaptein, Hazerswoude-Dorp Fokker Aangeleverd (11/11) Cat.nr 452 Ramiera-De J Las Vegas x Don Gregory A.W.C. de Jong, Haaren Frans en Martien Burgers, Moergestel Niet regelmatig, kan volgende week nog een keer worden aangeboden Cat.nr 493 Roebel Romanov x Sir Donnerhall Marijke Miltenburg, Houten Fokker & Egbert Schep, Tull en ’t Waal Aangeleverd (11/11) Cat.nr 532 Rome USB Vaderland x Zambuka S.D.M. Beckers, Roermond Joop van Uytert en Stal Brouwer, Heerewaarden Aangeleverd (11/11) Cat.nr 472 Radetzky Lennox US x Negro Hamers, Rosmalen Hilde Sanders en Stal Leeuwenhof, Leur Aangeleverd (11/11) Cat.nr 824 Secret USB* Secret x Spörcken Gaus, Tiddische Joop van Uytert en Stal Brouwer, Heerewaarden Aangeleverd (11/11)

* Vrijwillige deelnemer

Oudere dressuurhengst

Hengst Afstamming Fokker Eigenaar Status Cat.nr 533 ’22 Red Viper Romanov x Sir Sinclair C. Kerbert, Enschede Reesink Horses, Eibergen Aangeleverd (11/11)

Bron: Horses.nl/KWPN